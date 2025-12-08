"الحمدان" يعتذر ويقبل رأس مدربه بعد إضاعة ركلة الجزاء

في مشهد إنساني لافت، قدّم مهاجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان اعتذاره للجماهير السعودية، بعد إهداره ركلة جزاء في مواجهة "الأخضر" أمام منتخب المغرب، مؤكداً تحمّله الكامل للمسؤولية، ومتعهدًا بتقديم الأفضل في قادم المباريات.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، دخل الحمدان القاعة وتوجه مباشرة إلى المدير الفني للمنتخب، حيث قبّل رأسه تعبيراً عن الامتنان والدعم، ثم كرر المشهد ذاته عند مغادرته، في لقطة قابله فيها المدرب بابتسامة رضا ومساندة.
وقال الحمدان: "كنت أتمنى أن أكون هنا وأنا أفضل لاعب في المباراة، لكنني حضرت لأقدم اعتذاري للمدرب، لزملائي اللاعبين، وللجمهور السعودي بعد ضياع ضربة الجزاء".
وأضاف: "أتحمل المسؤولية كاملة، وأعد الجميع أن أعود أقوى، وأعوّض فيما تبقى من مشوار البطولة بإذن الله".