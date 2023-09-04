خلال فترة "الميركاتو الصيفي " ورسميًا .. الشباب يضم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو

أعلن نادي الشباب مساء اليوم الاثنين تعاقده رسميًا مع الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد من أجل تمثيل صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) تويتر سابقًا مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب مرتديًا قميص الشباب وهو يتحدث قائلاً "مهما كثرت الأقاويل، لا تصدقوها، لأن كاراسكو يريد أن يصبح أسدًا".
يُشار إلى أن اللاعب البلجيكي (30 عامًا) بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010 في موناكو الفرنسي ولعب معهم أربعة مواسم قبل أن ينتقل في 2015 إلى أتليتيكو مدريد حتى 2018 ثم انتقل إلى داليان بيفانغ الصيني ولعب معهم موسمين قبل أن يعود إلى أتليتكو مدريد ويستمر معهم إلى بداية هذا الموسم، علمًا بأن عقده مع نادي العاصمة الإسباني يمتد حتى صيف 2024.