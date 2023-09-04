خلال فترة "الميركاتو الصيفي " ورسميًا .. الشباب يضم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو

يُشار إلى أن اللاعب البلجيكي (30 عامًا) بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010 في موناكو الفرنسي ولعب معهم أربعة مواسم قبل أن ينتقل في 2015 إلى أتليتيكو مدريد حتى 2018 ثم انتقل إلى داليان بيفانغ الصيني ولعب معهم موسمين قبل أن يعود إلى أتليتكو مدريد ويستمر معهم إلى بداية هذا الموسم، علمًا بأن عقده مع نادي العاصمة الإسباني يمتد حتى صيف 2024.