"نيكولا شيرا": "غلطة سراي" قد يخطف صفقة "راموس" من الاتحاد

بعد التقارير الأخيرة عن اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع اللاعب، كشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن اقتراب الإسباني سيرجيو راموس من الانضمام إلى الدوري التركي واللعب لصفوف غلطة سراي.
وقال شيرا على حسابه الشخصي عبر موقع "إكس": إن غلطة سراي على بُعد خطوة واحدة من التوقيع مع راموس في صفقة انتقال حر، حتى 2024 مع خيار التجديد لعام آخر.
وكانت تقارير قد ذكرت أن الاتحاد يفاوض راموس لضمه بالموسم الجديد؛ حيث سيحصل مع الاتحاد على راتب تبلغ قيمته ما بين 15 و20 مليون يورو وبعقد لمدة 2.5 سنة.
ورحل سيرجيو راموس (37 عامًا)، عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، والذي لعب له في الفترة من 2005 وحتى 2021.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينيو.