في النسخة الثالثة.. السر ومصدة في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات

يلتقي فريقا مصدة والسر، غدًا الجمعة، في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك على صالة وزارة الرياضة في مدينة الرياض.
وكان مصدة تأهّل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الثقبة في دور الـ16، قبل أن يفوز على الاتفاق في ربع النهائي، ثم على النهضة في نصف النهائي.
في المقابل تأهّل السر إلى المباراة النهائية عبر مشوار استهلّه بالفوز على العلمين في دور الـ16، ثم الفاو في ربع النهائي، قبل أن يفوز على القادسية في نصف النهائي.
ويسعى كلا الفريقين لتحقيق أول ألقابه في لعبة كرة القدم الصالات، علمًا بأن هذه النسخة تعدّ الثالثة من كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات؛ حيث توّج القادسية بلقب النسخة الأولى موسم 2019-2020، فيما توّج الاتفاق بلقب النسخة الثانية موسم 2020-2021.