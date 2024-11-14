بمشاركة نخبة من خبراء القانون.. اختتام أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم "AIAF"

ويأتي المؤتمر امتداداً لجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات الرياضية العالمية من أجل تبادل الخبرات والمساهمة في خدمة كرة القدم العالمية، وهو ما يمثل أحد مستهدفات مسار التأثير العالمي في إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقت في سبتمبر 2021.