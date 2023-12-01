"فيلس" و"مدجيدوفيتش" يحافظان على سجلَّيْهما خاليَيْن من الخسائر

"فيلس" و"مدجيدوفيتش" يحافظان على سجلَّيْهما خاليَيْن من الخسائر
أُقيمت أمس الجمعة منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم، التي تقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ونجح الفرنسي آرثر فيلس في التأهل إلى نهائي البطولة بعد أن استطاع مواصلة نتائجه المميزة، وإقصاء مواطنه لوكا فان آش بفوزه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة؛ ليصل فيلس إلى الانتصار الرابع تواليًا في البطولة، ويحافظ على سجله خاليًا من الخسائر، إلى جانب كونه أول لاعب فرنسي يشارك في البطولة منذ انطلاقها عبر خمس نسخ.
وقال الفرنسي آرثر فيلس بعد فوزه: "سعيد بالفوز، ولاسيما أنني واجهت خصمًا صعبًا، وصديقًا مقربا لي؛ إذ دافع بصورة جيدة، ونجح بالتحرك السريع، إلا أن حفاظي على التركيز طيلة اللقاء كان العلامة الفارقة في التأهل إلى المباراة النهائية. كما أشكر الجماهير التي أشعرتني بأنني ألعب المباراة على أرضي".
وفي المواجهة الثانية خطف الصربي حمد مدجيدوفيتش بطاقة العبور الثانية إلى المباراة النهائية نظير انسحاب خصمه السويسري دومينيك ستريكر بعد المجموعة الثانية إثر تعرضه للإصابة؛ ليتمكن من مواصلة انتصاراته دون أي خسارة.
وفي حديثه بعد المباراة قال مدجيدوفيتش: "آمل أن تكون المباراة النهائية ماتعة للجميع، خاصة أنني سألعب أمام فيلس المصنف رقم 36 عالميًّا؛ الأمر الذي يجعلني أكثر حماسًا للقاء".
وتختتم اليوم السبت بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس بمواجهة نهائية، تجمع الفرنسي آرثر فيلس المتأهل من المجموعة "الخضراء" والصربي حمد مدجيدوفيتش المتأهل من المجموعة "الحمراء"، وذلك في تمام الثامنة مساء.