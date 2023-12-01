"فيلس" و"مدجيدوفيتش" يحافظان على سجلَّيْهما خاليَيْن من الخسائر

ونجح الفرنسي آرثر فيلس في التأهل إلى نهائي البطولة بعد أن استطاع مواصلة نتائجه المميزة، وإقصاء مواطنه لوكا فان آش بفوزه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة؛ ليصل فيلس إلى الانتصار الرابع تواليًا في البطولة، ويحافظ على سجله خاليًا من الخسائر، إلى جانب كونه أول لاعب فرنسي يشارك في البطولة منذ انطلاقها عبر خمس نسخ.