أخضر الشباب يواصل إعداده للقاء العراق ضمن كأس العرب بأبها

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب العراق، ضمن منافسات بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة أبها حتى السادس من شهر أغسطس المقبل.