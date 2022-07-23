أخضر الشباب يواصل إعداده للقاء العراق ضمن كأس العرب بأبها

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب العراق، ضمن منافسات بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة أبها حتى السادس من شهر أغسطس المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها تمارين الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي.
ويواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.
الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي تغلَّب على منتخب موريتانيا في الجولة الأولى من البطولة بنتيجة 2-0.