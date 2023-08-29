شاهد.. الجماهير تُرحِّب بتحذير هيئة "الإعلام" من التعصب الرياضي: قرار يحد من السلوكيات السلبية

شاهد.. الجماهير تُرحِّب بتحذير هيئة "الإعلام" من التعصب الرياضي: قرار يحد من السلوكيات السلبية
رحَّبت الجماهير الكروية والرياضية بتحذير الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من التعصب الرياضي، وأكدت أن التعصب يشوه متعة المنافسة.
وفي التفاصيل، أكد عدد من الجماهير في تصريحات إلى "سبق" من ملعب الأول بارك بالرياض أهمية هذا القرار في الحد من تداعيات التعصب على الفرد والمجتمع، وظواهره السلبية، وإتلاف الممتلكات العامة، وحدوث خلافات أسرية ومشكلات صحية، تصل إلى أزمات قلبية، وحالات وفاة -لا قدر الله-.
ونصح الشاب خالد أبو ورد بتفريغ شحنات التعصب في شيء آخر إيجابي بعيدًا عن الجماهير، والتشجيع بحب واستمتاع.. ودعا إلى ضبط النفس.
ودعا ناصر الفرهود ومحمد عماد ويوسف زيد الأطفال إلى الابتعاد عن التنمر على الآخرين في حال الفوز، وعدم إثارة المشاكل، وإلى ضبط النفس، والهدوء.. مؤكدين أنه سلوك سيئ.
وأجمع عبدالله الشراري وسالم التميمي ومساعد الفرهود ونايف الحربي على تأييدهم القرار الذي سوف يساهم في الحد من آثاره السلبية؛ كون التعصب الرياضي يولد الاحتقان، ويثير الكراهية.. ونصحوا محبي الكرة بالحذر من القلق النفسي أثناء المتابعة وسرعة الغضب والانفعال السريع، والتشجيع باعتدال وهدوء.
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد حذرت من التعصب الرياضي، مؤكدة أنه يشوّه متعة المنافسة؛ إذ قالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" "تويتر سابقًا": "تحذر الهيئة من أي إساءات أو تجاوزات أو طرح مسيء؛ ما قد يؤدي إلى تأجيج التعصب الرياضي.. وتؤكد أنها لا تتوانى في تطبيق اللوائح على كل مخالف".
ودعت للإبلاغ عن مخالفات التعصب الرياضي عبر موقعها الرسمي، أو تطبيق توكلنا خدمات.