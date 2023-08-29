شاهد.. الجماهير تُرحِّب بتحذير هيئة "الإعلام" من التعصب الرياضي: قرار يحد من السلوكيات السلبية

وفي التفاصيل، أكد عدد من الجماهير في تصريحات إلى "سبق" من ملعب الأول بارك بالرياض أهمية هذا القرار في الحد من تداعيات التعصب على الفرد والمجتمع، وظواهره السلبية، وإتلاف الممتلكات العامة، وحدوث خلافات أسرية ومشكلات صحية، تصل إلى أزمات قلبية، وحالات وفاة -لا قدر الله-.