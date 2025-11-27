في اليوم الثاني من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025".. الفرنسي "أدريان فورماو" يتصدّر

تصدر البريطاني غاس غرينسميث، سائق سكودا، منافسات الفئة بزمن ساعة واحدة و22 دقيقة و43 ثانية و3 أجزاء من الثانية، تلاه البولندي كاييتان كاييتانوفيتش من فريق تويوتا ثانيًا، والفنلندي روبي كورهونين ثالثًا.

وأنهى السائق السعودي حمزة باخشب، أحد خريجي برنامج "الجيل السعودي القادم"، منافسات اليوم في المركز التاسع بعد أداء جيد في مشاركته العالمية الأولى على أرض الوطن.