في اليوم الثاني من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025".. الفرنسي "أدريان فورماو" يتصدّر

تواصلت أمس الخميس منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025 بدعم من جميل لرياضة المحركات"، والذي يُقام للمرة الأولى في المملكة، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق من شركة رياضة المحركات السعودية.
وشهد اليوم الثاني من الرالي تنافسًا قويًا بين السائقين؛ إذ فرض اللاتفي مارتين سيسك، سائق فريق فورد، سيطرته على منافسات الفترة الصباحية بعد فوزه بجميع المراحل الخاصة: "الفيصلية1"، و"القمر1"، و"خليص1".
وفي الفترة المسائية، حافظ مارتين سيسك على وتيرة أدائه بفوزه في المرحلة الخامسة "الفيصلية2"، قبل أن ينجح الفنلندي سامي باجاري، سائق تويوتا، في الفوز بصدارة المرحلة السادسة "القمر2". وتمكّن الفرنسي أدريان فورماو، سائق هيونداي، من حسم المرحلة السابعة "خليص2"، فيما اختُتم اليوم بالمرحلة الثامنة "المرحلة الاستعراضية الخاصة – جميل لرياضة المحركات"، والتي انتزع فورماو صدارة الترتيب فيها.
وتصدّر أدريان فورماو الترتيب العام لـ"رالي السعودية 2025 بدعم من جميل لرياضة المحركات" بزمن إجمالي بلغ ساعة واحدة و18 دقيقة و45 ثانية و3 أجزاء من الثانية، متقدمًا على الفنلندي سامي باجاري الذي أنهى اليوم بزمن ساعة واحدة و18 دقيقة و51 ثانية و3 أجزاء من الثانية، فيما جاء اللاتفي مارتين سيسك ثالثًا بزمن ساعة واحدة و18 دقيقة و52 ثانية وجزأين من الثانية.
تصدر البريطاني غاس غرينسميث، سائق سكودا، منافسات الفئة بزمن ساعة واحدة و22 دقيقة و43 ثانية و3 أجزاء من الثانية، تلاه البولندي كاييتان كاييتانوفيتش من فريق تويوتا ثانيًا، والفنلندي روبي كورهونين ثالثًا.
وأنهى السائق السعودي حمزة باخشب، أحد خريجي برنامج "الجيل السعودي القادم"، منافسات اليوم في المركز التاسع بعد أداء جيد في مشاركته العالمية الأولى على أرض الوطن.
واصل الإيطالي ماتيو فونتانا تصدره لفئة WRC3 بزمن ساعة واحدة و27 دقيقة و20 ثانية و3 أجزاء من الثانية، فيما جاء السعودي سعيد الموري ثانيًا بزمن ساعة واحدة و40 دقيقة و39 ثانية، وحلّ الهندي نافين بوليغيلا في المركز الثالث.
تتواصل منافسات البطولة اليوم الجمعة عبر سلسلة من المراحل الخاصة، حيث تنطلق المرحلة التاسعة "الغولاء1"، تليها المرحلة العاشرة "أم الجرم1"، ثم المرحلة الحادية عشرة "وادي المطوي1". وتُعاد المراحل ذاتها في الفترة المسائية تحت مسمّيات "الغولاء2"، و"أم الجرم2"، و"وادي المطوي2"، قبل عودة الفرق إلى جدة لإجراء الصيانة المسائية استعدادًا لاستكمال مراحل الرالي يوم غد السبت.