على رادار الأندية السعودية.. البرتغالي "سيرجيو أوليفيرا" خارج حسابات غلطة سراي التركي

تستهدف أندية سعودية عدة التعاقد مع سيرجيو أوليفيرا؛ لاعب وسط غلطة سراي التركي والمنتخب البرتغالي، وفقاً لتقارير صحفية.
وأفادت صحيفة "Sporx" أن أوليفيرا؛ الذي فقد شعبيته هذا العام، لم يعد من بين خطط غلطة سراي للموسم المقبل، كما أن اللاعب أصبح على رادار فرق سعودية عدة قامت بالاستفسار عنه.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن إدارة غلطة سراي ستسهل عملية انتقال لاعب خط الوسط البرتغالي إذا وجد فريقاً مناسباً له.
ويرتبط أوليفيرا؛ البالغ من العمر 31 عاماً، بعقد مع غلطة سراي حتى عام 2026، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، قادماً من بورتو البرتغالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3.20 مليون يورو.