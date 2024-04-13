على رادار الأندية السعودية.. البرتغالي "سيرجيو أوليفيرا" خارج حسابات غلطة سراي التركي

وأفادت صحيفة "Sporx" أن أوليفيرا؛ الذي فقد شعبيته هذا العام، لم يعد من بين خطط غلطة سراي للموسم المقبل، كما أن اللاعب أصبح على رادار فرق سعودية عدة قامت بالاستفسار عنه.