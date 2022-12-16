المغرب يحتضن مونديال الأندية 2023

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، منح دولة المغرب حق تنظيم مسابقة كأس العالم للأندية، خلال الفترة الممتدة ما بين الأول و11 فبراير 2023.
و قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية ستقام في المغرب في شهر فبراير.
وستكون المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علماً بأن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها تشلسي الإنكليزي.
وكان من المنتظر أن تحتضن الصين هذه النسخة من مونديال الأندية، قبل أن تعتذر عن ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس فيفا على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 نادياً "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025، وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".
والأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة هي فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا .