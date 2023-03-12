في "جولة يوم العلم" من دوري يلو.. الرياض يسقط الأهلي بثنائية

كسب فريق الرياض الأول لكرة القدم مستضيفه الأهلي بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في افتتاح الجولة 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والمسماة بـ "جولة يوم العلم"، بقيادة الحكم عبدالصمد بكري.
الشوط الأول انتهى بتقدم الرياض بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب "لويزمورالها" عند الدقيقة السادسة، من خلال تسديدة من خارج الصندوق الأهلاوي على يسار الحارس محمد الربيعي.
لم تكن محاولات ثنائي الأهلي (هيثم عسيري ورياض بودبوز ) كافية لتعديل النتيجة في هذا الشوط.
وفي الشوط الثاني ضلت محاولات الأهلي الطريق إلى مرمى الضيوف، عن طريق (عبدالله المقرن باستوس) عند الدقائق 80،85.
وفي الدقيقة 87 أصاب، لاعب الرياض نواف الحبشي، الأهلي في مقتل بهدف ثانٍ كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث والقفز للمركز الثالث (48 نقطة) وبقي الأهلي متصدرًا (52 نقطة).