في "جولة يوم العلم" من دوري يلو.. الرياض يسقط الأهلي بثنائية

كسب فريق الرياض الأول لكرة القدم مستضيفه الأهلي بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في افتتاح الجولة 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والمسماة بـ "جولة يوم العلم"، بقيادة الحكم عبدالصمد بكري.