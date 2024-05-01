"لؤي ناظر" يعلن رغبته في الترشح لرئاسة "الاتحاد"

أعلن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السابق رغبته في الترشح لرئاسة النادي للموسم المقبل، مشيراً بأنه أقدم على هذه الخطوة بناءً على رغبة الجماهير.
وقال الناظر في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "انطلاقاً من حبي لهذا الوطن الغالي وللرياضة السعودية التي تحظى برعاية ودعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة، وانتمائي الشخصي لنادي الاتحاد السعودي، ورضوخاً لرغبة جماهير هذا النادي العريق وعميد الأندية السعودية، أعلن رغبتي في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد للموسم القادم".
وأضاف: "وسوف أتقدم رسمياً غداً بإذن الله لمجلس إدارة النادي ووزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة بطلب السماح لي الاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة لديهم لتقييم الأوضاع الحالية مع الجهات المختلفة والاستعداد للموسم القادم - في حالة الفوز بالانتخابات - مع استعدادي الكامل للتوقيع على اتفاقيات حفظ السرية.
وتابع:" كذلك سأطلب الاجتماع مع الإدارة التنفيذية للنادي للتعرف عليهم والنقاش معهم فيما يخص التحضيرات للموسم القادم بشكل خاص".
وختم التدوينة بالقول: "أتطلع لتكوين مجلس إدارة جديد يشمل دماء شابة جديدة يستحق إحترام الجميع وقادر على تفعيل دور الشركة غير الربحية".
وكشفت مصادر إعلامية عن أن المهندس لؤي ناظر انتهى فعليّا من اختيار أعضاء مجلس إدارته، حيث تضم القائمة خبرات في جميع المجالات الرياضية والإدارية والاستثمارية والحوكمة.
وسبق لـ"ناظر" أن تولى رئاسة النادي بتكليف من وزارة الرياضة 26 نوفمبر 2018 خلفاً لنواف المقيرن، وأثناء فترته نجح ناظر، في ذلك الموسم، في تجاوز مأزق تأخره في ترتيب الدوري، كما وصل مع الفريق إلى نهائي كأس الملك، الذي خسره أمام التعاون بهدفين مقابل هدف، كما نجح في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد الحالي برئاسة أنمار الحائلي سوف تنتهي فترة رئاسته في ختام الموسم الجاري.