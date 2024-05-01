"لؤي ناظر" يعلن رغبته في الترشح لرئاسة "الاتحاد"

وسبق لـ"ناظر" أن تولى رئاسة النادي بتكليف من وزارة الرياضة 26 نوفمبر 2018 خلفاً لنواف المقيرن، وأثناء فترته نجح ناظر، في ذلك الموسم، في تجاوز مأزق تأخره في ترتيب الدوري، كما وصل مع الفريق إلى نهائي كأس الملك، الذي خسره أمام التعاون بهدفين مقابل هدف، كما نجح في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.