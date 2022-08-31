ناشئو أخضر اليد.. برونزية آسيوية تاريخية

وشهد الشوط الأول تكافؤًا وسجالًا، إلى أن تقدّم المنتخب الياباني عند منتصف الشوط "5-7"، قبل أن ينتفض الأخضر ويتقدّم بفارق الهدفين عند الدقيقة 20 "10-8"، بعد ذلك استطاع اليابان العودة للتقدم مجددًا، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف "12-13".