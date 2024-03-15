"ريتشارليسون" مهاجم توتنهام هدفٌ لأندية دوري "روشن" الصيف المقبل

يسعى المسؤولون في الأندية السعودية لتجديد محاولاتهم للتعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الصيف المقبل.
وتفصيلاً، ذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد حاول ضم ريتشارليسون الصيف الماضي بعد الفشل في التعاقد مع نجم ليفربول المصري محمد صلاح.
وأفادت صحيفة "telegraph" البريطانية في تقرير لها بأنه من المقرر أن يكون مهاجم توتنهام هدفًا رئيسيًّا الصيف القادم لأندية الدوري السعودي للمحترفين.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن كبار الأندية السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي) لديها الرغبة في ضم مهاجم توتنهام هوتسبير خلال الفترة المقبلة.
وانضم ريتشارليسون البالغ من العمر 26 عامًا لنادي توتنهام هوتسبير في يوليو 2022 قادمًا من إيفرتون الإنجليزى، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2018.