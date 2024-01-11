حماس كبير في منطقة المشجعين.. أنصار برشلونة وأوساسونا تحدٍ كبير في الرياض

توافدت جماهير فريقي برشلونة وأوساسونا، مبكرًا، إلى ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمشاهدة القمة الإسبانية، في دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الخميس.
كما استمتعت الجماهير بالفعاليّات المصاحبة للمباراة، في قرية المشجعين، وسط أجواء وحماس وتحدٍ كبير من جانب أنصار الفريقين وعشاق متعة الكرة الإسبانية.
يُذكر أن الفائز سيواجه ريال مدريد في النهائي المنتظر، الأحد المقبل.
وتُقام منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على أرض المملكة للمرة الرابعة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الحالي، بمشاركة أربعة فرق؛ وهي: (ريال مدريد - برشلونة - أتليتكو مدريد - أتليتكو أوساسونا).