حماس كبير في منطقة المشجعين.. أنصار برشلونة وأوساسونا تحدٍ كبير في الرياض

توافدت جماهير فريقي برشلونة وأوساسونا، مبكرًا، إلى ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لمشاهدة القمة الإسبانية، في دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الخميس.