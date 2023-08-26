"ديميرال الأهلي".. الجدار التركي الذي وقف مع ضحايا الزلزال وكسب تعاطف "رونالدو"

بعد سلسلة من النجاحات مع فريق أتلانتا الإيطالي، نجح النادي الأهلي السعودي في التعاقد مع التركي ميريح ديميرال؛ لتدعيم خط الهجوم في الفريق بداية من موسم 2023-2024 حتى يونيو 2026؛ وبذلك أصبح ديميرال المدافع الثاني بجوار البرازيلي روجيرو إيبانيز، الذي انضم إلى الأهلي قادمًا من روما الإيطالي خلال الصيف الجاري.
وذكرت تقارير عالمية أن ديميرال فضَّل الانتقال إلى الدوري السعودي على عرضَين من الدوري الإنجليزي الممتاز بالشروط نفسها التي طلبها ناديه الإيطالي.
ويرى خبراء الملاعب أن "ديميرال" مدافع من طراز رفيع، وبخاصة أنه يمتلك الطموح والموهبة اللازمَين للنجاح. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها إلا أنه تمكن من اغتنام الفرص، وصعد السُّلَّم درجات عدة متتالية وصولاً إلى أهم أندية حول العالم، حتى أطلق عليه اسم "الجدار التركي".
ووُلد ديميرال في 5 مارس 1998 في كرامرسل بتركيا لوالدين تركيَّين، هما برهان وفاطمة دميرال، اللذان حرصا على دعمه في كل خطوة من خطوات طفولته، ولكن على الرغم من ذلك فقد عاش اللاعب الشاب فترة مضطربة؛ إذ فَقَد والدته في عام 2012 إثر حادث مروري أودى بحياتها، بينما أصيب والده في الحادث نفسه؛ وعاش اللاعب في صدمة كبيرة، كان علاجه الوحيد منها هو التركيز في كرة القدم.
بدأ ديميرال مسيرته الرياضية في Karamursel Idman Yurdu بالمدينة التي وُلد فيها، ثم انضم إلى أكاديمية فناربخشة التركي عام 2011، واستمر معها حتى 2016، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته وهو في عمر الـ18، وفي العام التالي وقّع مع الفريق الثاني لسبورتنج لشبونة البرتغالي، وشارك معه في دوري الدرجة الثانية قبل أن يعار إلى ألانيا سبور التركي، ثم إلى ساسولو الإيطالي الذي اشتراه مقابل تسعة ملايين يورو قبل أن يبيعه إلى يوفنتوس بضعف الثمن؛ ليكون أول لاعب تركي يحمل الجنسية، ويلعب لمنتخب بلاده الأصلي، يلعب لمصلحة العملاق الإيطالي.
مثّل ديميرال المنتخب التركي في مختلف الفئات العمرية، وكانت مشاركته الأولى مع المنتخب الأول في 20 أكتوبر من عام 2018، في المواجهة الودية مع أوكرانيا حينما حل بديلاً لميريت مولدور في الدقيقة الـ85.
وفي تصفيات أمم أوروبا 2020 شارك ديميرال مع المنتخب التركي بعشرة لقاءات، ونجح معه في الخروج من دون أهداف في ثمانية لقاءات، وسجل ثلاثة أهداف خلال 890 دقيقة لعبها، وتأهل مع منتخب بلاده إلى نهائيات “يورو 2020”.
وشارك ديميرال في 56 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، ونجح في تسجيل هدفين، وصنع مثلهما، وبلغت نسب تمريراته الناجحة 86%، والكرات الطويلة الناجحة 51%، وقام بـ82 افتكاكًا للكرة و46 تدخلاً ناجحًا على الكرة، حسبما ذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة "سوفاسكور"، التي منحته تقييمًا قدره 6.86 درجة على مشواره مع أتالانتا في المسابقة.
كما يُعرف عنه أنه حقق أفضل دقة تمرير (93.4%) من بين كل قلب دفاع في يوفنتوس في موسم 2019-20؛ بسبب مهاراته الكبيرة في امتلاكه الكرة عند قدميه.
وفي العام الماضي كشف ديميرال أنه استطاع أن يحقق أحد أحلام طفولته حينما لعب مع فريق أتالانتا أمام مانشستر يونايتد. وعلى الرغم من الهزيمة اعترف ديميرال أنه كان طموحه مدى الحياة أن يلعب في ملعب "أولد ترافورد".
وقال ديميرال: "مباراة مانشستر يونايتد كانت بمنزلة حلم بالنسبة لي. يسمونه مسرح الأحلام؛ لذلك كان حلمًا بالنسبة لي أيضًا اللعب في مثل هذه الأجواء. كل ذلك كان مجرد حلم".
وبعيدًا عن ملاعب كرة القدم، يتذكر الجميع موقفًا إنسانيًّا للاعب ديميرال، الذي وجد طريقة فريدة من نوعها لجمع الأموال من أجل دعم ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا مطلع العام الجاري، وتسبب في وفاة آلاف الأشخاص.
ووقتها نظم اللاعب مزادًا على موقع Demiral؛ لبيع مجموعة من قمصان نجوم لعبة كرة القدم، بما في ذلك قمصان: الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى القفازات الموقعة لحارس المرمى الإيطالي والفائز بكأس العالم 2006 جيانلويجي بوفون، وأكد أن العائدات سيتم التبرع بها لمنظمة "أحباب" التركية غير الحكومية.
كما طرح ديميرال قمصان كيليان مبابي وكيفين دي بروين ونيمار وكريم بنزيما للبيع، ونشر صورًا للقمصان عبر حسابه على تويتر.
وفي أثناء ذلك قال ديميرال: "اعتقدت أنني يجب أن أفعل شيئًا أكثر. كان من الضروري زيادة وعي الناس في إيطاليا وأوروبا وأمريكا وجميع أنحاء العالم. اتصلت بصديقي كريستيانو، وتحدثت معه، وقال إنه حزين حقًّا أيضًا".