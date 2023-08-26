"ديميرال الأهلي".. الجدار التركي الذي وقف مع ضحايا الزلزال وكسب تعاطف "رونالدو"

بدأ ديميرال مسيرته الرياضية في Karamursel Idman Yurdu بالمدينة التي وُلد فيها، ثم انضم إلى أكاديمية فناربخشة التركي عام 2011، واستمر معها حتى 2016، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته وهو في عمر الـ18، وفي العام التالي وقّع مع الفريق الثاني لسبورتنج لشبونة البرتغالي، وشارك معه في دوري الدرجة الثانية قبل أن يعار إلى ألانيا سبور التركي، ثم إلى ساسولو الإيطالي الذي اشتراه مقابل تسعة ملايين يورو قبل أن يبيعه إلى يوفنتوس بضعف الثمن؛ ليكون أول لاعب تركي يحمل الجنسية، ويلعب لمنتخب بلاده الأصلي، يلعب لمصلحة العملاق الإيطالي.