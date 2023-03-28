صحيفة إسبانية: حيلة غريبة من الدوري الأمريكي للتعاقد مع ميسي

وقررت أندية الدوري الأمريكي أنها ستتولى مسؤولية دفع جزء من راتب ليونيل ميسي، حتى يتمكن من الانتقال إلى البطولة؛ بمعنى أن الجميع سيدفع جزءًا من الراتب، والأرجنتيني هو من سيقرر مكان اللعب، إذا كان يريد التواجد في ميامي، أو لوس أنجلوس، أو نيويورك.