صحيفة إسبانية: حيلة غريبة من الدوري الأمريكي للتعاقد مع ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدوري الأمريكي يفكر في حيلة غريبة من أجل استقطاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نهاية الموسم الحالي.
ومن المعروف أن العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان، سينتهي بنهاية الموسم الحالي، أي صيف 2023.
وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، يعد نادي إنتر ميامي، هو الأكثر ارتباطًا بليونيل ميسي، في الدوري الأمريكي؛ ولكنه لا يمتلك فرصة للتعاقد معه بالطريقة الاعتيادية بسبب القيود المالية.
وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن ميسي سيكون متاحًا بالمجان؛ لكن هناك قيودًا في الدوري الأمريكي، ولا توجد إمكانية لمنح رواتب خيالية؛ حيث يبلغ راتب اللاعب العادي 3 ملايين يورو سنويًّا، مقابل 6 ملايين في حالة اللاعبين ذوي المستوى العالمي.
وأشارت إلى أن ذلك الأمر لن يكون مُجديًا في صفقة ميسي، الذي يحصل على 900 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وأفادت بأنه يبدو في تلك الحالة، أن خيار الانتقال إلى الدوري الأمريكي يبتعد؛ وهو ما دفع المسؤولين هناك إلى التفكير في خطوة مشتركة.
وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن لقاء مؤخرًا قد تم بين مالكي الأندية الأمريكية قبل نحو ستة أسابيع؛ حيث تم التوصل إلى اتفاق لمحاولة التنافس على ميسي، والصيغةُ المطروحة فريدة من نوعها.
وقررت أندية الدوري الأمريكي أنها ستتولى مسؤولية دفع جزء من راتب ليونيل ميسي، حتى يتمكن من الانتقال إلى البطولة؛ بمعنى أن الجميع سيدفع جزءًا من الراتب، والأرجنتيني هو من سيقرر مكان اللعب، إذا كان يريد التواجد في ميامي، أو لوس أنجلوس، أو نيويورك.
ووفقًا للصحيفة؛ فإن ذلك الأمر يعني أن الأندية ستدفع مقابل لاعب لن يكون لديهم في صفوفهم؛ ولكن مجرد وجوده في البطولة سيؤدي إلى زيادة في بيع حقوق البث التلفزيوني.
وقد يكون الأمر غريبًا بأن تدفع الأندية جزءًا من راتب لاعب سيضطر إلى مواجهة فرقها يومًا ما؛ ولكنه ليس جنونًا، لأن برشلونة على سبيل المثال دفع جزءًا من راتب أنطوان جريزمان عندما كان متواجدًا مع منافس مباشر، مثل أتلتيكو مدريد.
من جانبه، لم يصرّح ليونيل ميسي بكلمة واحدة حتى الآن بشأن مستقبله؛ ولكن تلك هي الخطة التي وُضعت في الدوري الأمريكي.