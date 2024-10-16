عودة "كريستيانو رونالدو" تنعش تدريبات النصر قبل موقعة الشباب

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الشباب في قمة "ديربي الرياض"، غدًا الجمعة، في افتتاح الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت تدريبات أصفر العاصمة، عودة قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء أمس الأربعاء، للانتظام في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الشباب.
وكان رونالدو قد انضم لمعسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي والمشاركة في مباراتي منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية أمام بولندا وأسكتلندا.
من جهة ثانية تأكد غياب سلطان الغنام عن صفوف النصر في مباراة الشباب بعد استمرار إصابته التي تعرض لها في مواجهة الريان القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة.