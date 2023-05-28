الأولمبية والبارالمبية تُعلن نتائج التقييم التشغيلي لاستراتيجية دعم الاتحادات 2023م.. تعرف على التفاصيل

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نتائج التقييم التشغيلي الثاني لعام 2023م الخاص باستراتيجية دعم وتطوير الاتحادات الرياضية للفترة الزمنية من مارس 2022م وحتى شهر مارس للعام الحالي بعد تدشينها في نوفمبر 2021م بميزانية تقدر بمليارين و600 مليون ريال سعودي، كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة الرامية لإحداث نقلة تطويرية في الاتحادات الرياضية السعودية.
وسجلت نتائج التقييم زيادة ملحوظة في معدل التطور التشغيلي، الذي قفز إلى 39% في الاتحادات الـ54 المشمولة في الاستراتيجية.
واشتمل التقييم على: قياس استراتيجية وأهداف الاتحاد، والتنظيم والحوكمة من ناحية الهيكلة ومجلس الإدارة والتدريب والتطوير والموظفين الإداريين وتفعيل الأنشطة في المناطق، أو الجانب التنفيذي الذي شمل على الترويج والاتصال والإدارة المالية وتقنية المعلومات والرعاية والشراكات.