الأولمبية والبارالمبية تُعلن نتائج التقييم التشغيلي لاستراتيجية دعم الاتحادات 2023م.. تعرف على التفاصيل

واشتمل التقييم على: قياس استراتيجية وأهداف الاتحاد، والتنظيم والحوكمة من ناحية الهيكلة ومجلس الإدارة والتدريب والتطوير والموظفين الإداريين وتفعيل الأنشطة في المناطق، أو الجانب التنفيذي الذي شمل على الترويج والاتصال والإدارة المالية وتقنية المعلومات والرعاية والشراكات.