للفترة الثانية.. "الرياضة" تُعلن نطاق شهادة "الكفاءة" لأندية "روشن" و"يلو" لموسم 2025–2026

وبيّنت لجنة الكفاءة المالية أن نطاق الشهادة يتضمن أربعة بنود رئيسة خاصة بالأندية، أولها جميع الالتزامات المالية الخاصة بأنشطة الرياضة المختلفة والقضايا التجارية حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025، والرواتب حتى التاريخ ذاته، وتشمل ذممًا دائنة للاعبين والأندية والموظفين والمدربين، إضافة إلى مستحقات قضايا صدر بها أحكام نهائية حتى 31 أكتوبر 2025، فضلًا عن مستحقات الصندوق الرياضي، وحصة الوسطاء والوكلاء، وفقًا لاشتراطات محدّدة.