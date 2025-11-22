للفترة الثانية.. "الرياضة" تُعلن نطاق شهادة "الكفاءة" لأندية "روشن" و"يلو" لموسم 2025–2026

أعلنت وزارة الرياضة، السبت، عن نطاق شهادة الكفاءة المالية الخاصة بأندية دوري روشن السعودي و«يلو» للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2025–2026.
وبيّنت لجنة الكفاءة المالية أن نطاق الشهادة يتضمن أربعة بنود رئيسة خاصة بالأندية، أولها جميع الالتزامات المالية الخاصة بأنشطة الرياضة المختلفة والقضايا التجارية حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025، والرواتب حتى التاريخ ذاته، وتشمل ذممًا دائنة للاعبين والأندية والموظفين والمدربين، إضافة إلى مستحقات قضايا صدر بها أحكام نهائية حتى 31 أكتوبر 2025، فضلًا عن مستحقات الصندوق الرياضي، وحصة الوسطاء والوكلاء، وفقًا لاشتراطات محدّدة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم تسديد الالتزامات يُحرم النادي من شهادة الكفاءة المالية ويترتب على ذلك حرمانه من دعم مبادرة الحوكمة للربع الذي يلي فترة الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
يُذكر أن آخر موعد لاستقبال المطالبات والشكاوى الرسمية ضد الأندية الرياضية سيكون يوم 30 نوفمبر الجاري 2025، بحسب البيان الرسمي الصادر عن لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
ونشرت الوزارة أيضًا الاشتراطات الخاصة بحصص الوسطاء أيضًا، التي تنص على أن يكون الوسيط مُسجّلًا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن يقدّم عقد التمثيل، وأن يكون تاريخ توقيع عقد التمثيل وتاريخ إتمام العملية قبل تاريخ 1 أكتوبر 2023.
كما نصّت اشتراطات حصص الوكلاء على أن يكون الوكيل مُرخّصًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن يكون اسم الوكيل متاحًا في العقد.