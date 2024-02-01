في النسخة الثالثة من بطولة السوبر السعودي.. الخليج والنور وجهًا لوجه

تنطلق غدًا، منافسات كرة اليد بعد انقطاع دام لأكثر من شهرين، بلقاء يجمع الخليج والنور اللذين يتنافسان على لقب النسخة الثالثة من بطولة السوبر السعودي، وذلك عند الساعة 4:30 مساءً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، في لقاء سيشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ولاسيما بعد نفاد التذاكر بعد عرضها بأقل من ساعة.
ويدخل "الخليج" اللقاء وهو حامل للقب النسخة الثانية وكبطل للدوري الممتاز 2022-2023 فيما يدخل "النور" كوصيف لبطولة كأس الاتحاد.
يُذكر أن الخليج والنور تقابلا في آخر لقاء في نهائي دورة الألعاب السعودية في العاشر من ديسمبر من العام 2023م، واستطاع الخليج الفوز بنتيجة 29-27 ، إلا أن الفريقين يشهدان العديد من التغييرات في صفوفهما ولاسيما "النور" الذي غير في أسماء محترفيه، فيما يفتقد الخليج خدمات البحرينيين حسين الصياد ومحمد عبدرب الحسين بجانب اللاعب صادق المحسن.