في النسخة الثالثة من بطولة السوبر السعودي.. الخليج والنور وجهًا لوجه

تنطلق غدًا، منافسات كرة اليد بعد انقطاع دام لأكثر من شهرين، بلقاء يجمع الخليج والنور اللذين يتنافسان على لقب النسخة الثالثة من بطولة السوبر السعودي، وذلك عند الساعة 4:30 مساءً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، في لقاء سيشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ولاسيما بعد نفاد التذاكر بعد عرضها بأقل من ساعة.