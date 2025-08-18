"كلاسيكو" منتظر بين النصر والاتحاد.. من يبلغ النهائي أولاً؟

في خطوة لافتة، تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس السوبر السعودي 2025، في نسختها الـ12، التي تستضيفها هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة أربعة أندية: النصر، الاتحاد، الأهلي، والقادسية.
النصر × الاتحاد.. قمة من العيار الثقيل
يدشن فريقا النصر والاتحاد – بطل الدوري والكأس في النسخة الماضية – أولى مواجهات نصف النهائي، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب هونغ كونغ الدولي الذي يتسع لـ40 ألف متفرج.
ويشهد اللقاء "كلاسيكو" مرتقباً، يجمع النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، في افتتاح الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
ويخوض النصر المواجهة مدججاً بصفقاته الجديدة، يتقدمها البرتغالي جواو فيليكس، والفرنسي كينغسلي كومان، إلى جانب الإسباني إنيغو مارتينيز.
تحدٍّ تكتيكي بين خيسوس وبلان
على الجانب الفني، يخوض المدرب البرتغالي الجديد للنصر، خيسوس، أول اختبار رسمي له مع الفريق، في مواجهة المدرب الفرنسي لوران بلان قائد الجهاز الفني للاتحاد، في لقاء يُتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.
الأهلي يواجه القادسية.. والفائز يترقب النهائي
وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي غدًا الأربعاء فريقا الأهلي والقادسية، بعد أن حل الأهلي بديلاً للهلال الذي أعلن انسحابه من البطولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.