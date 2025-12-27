ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية يحتفي بحفله الـ(53) بستة كؤوس ملكية

احتضن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض حفله الـ(53)، في أمسية سباق استثنائية جسّدت عمق الإرث الرياضي للفروسية السعودية، حيث اشتملت الحفلة على ستة كؤوس ملكية حملت أسماء ملوك وأئمة الدولة السعودية، وسط حضور رسمي ومتابعة واسعة من محبي الخيل ورياضة الفروسية.
وجاءت نتائج الأشواط المتقدمة حافلة بالإثارة والتنافس العالي، إذ شهد الشوط الخامس سباق كأس الإمام محمد بن سعود، وحقق فيه الجواد (من شان) فوزًا مستحقًا لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله –، وقام بتسليم الكأس الأمير بندر بن خالد الفيصل.
وفي الشوط السادس، على سيف الإمام تركي بن عبدالله، واصل الإسطبل الخالدي تألقه بفوز الجواد (نديم الملوك – الخالدية)، لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث سلّم السيف الأمير بندر بن خالد الفيصل إلى الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
أما الشوط السابع، فقد خُصص لكأس الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله –، وتمكن الجواد (تلفت) من انتزاع الفوز لصالح الأستاذ عبدالهادي الشافي، وقام الأمير نواف بن فيصل بن فهد بتسليم الكأس لطاقم الإسطبل الفائز.
وتواصلت المنافسات في الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله –، حيث حقق الجواد (بدر السماوي) الفوز للأستاذ عبدالإله بن عبدالعزيز، وسلّم الكأس الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز إلى المالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى.
وفي الشوط التاسع، على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله –، تُوّج الجواد (ستار أوف وندر) بطلاً، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله –، وقام الأمير تركي الفيصل بتسليم الكأس إلى الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
واختُتمت الكؤوس الملكية بالشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله –، حيث أحرز الجواد (هقيت) الفوز لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله –، وسلّم الكأس الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز إلى الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكدت هذه الحفلة المكانة الرفيعة التي تحتلها الفروسية السعودية، وما تحظى به من دعم واهتمام كريم من القيادة، لتبقى ميادينها منارات للتاريخ، ومضاميرها شاهدة على عراقة الخيل العربية وأصالتها، وتواصلها مع الحاضر برؤية تنافسية عالمية.