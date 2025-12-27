ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية يحتفي بحفله الـ(53) بستة كؤوس ملكية

وفي الشوط السادس، على سيف الإمام تركي بن عبدالله، واصل الإسطبل الخالدي تألقه بفوز الجواد (نديم الملوك – الخالدية)، لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث سلّم السيف الأمير بندر بن خالد الفيصل إلى الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.