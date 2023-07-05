النصراوي الجديد "بروزوفيتش".. مبتكر الجدار الدفاعي ومالك أسطول السيارات الفارهة

يواصل قطار الدوري السعودي رحلته في ضم ألمع نجوم الملاعب حول العالم، وتوقف عند إحدى المحطات وحسم صفقة الدولي الكرواتي "مارسيلو بروزوفيتش"؛ نجم إنتر ميلان، واستطاع ضمّه إلى صفوف العالمي بعقد يمتد حتى 2026.
وفشل نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته بعد منافسة على الخط مع المفاوضين النصراويين؛ لينال بروزوفيتش فرصة تجربة جديدة في مسيرته خارج الملاعب الأوروبية، من خلال الدوري السعودي.
وخلال الفترة الماضية، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة لم يستسلم، ويحاول إقناع إنتر ميلان بالتخلي عن بروزوفيتش عبر صفقة منفصلة، وبخاصة أن تشافي مدرب البارسا، يفضل ضم لاعب وسط جديد، خاصة أن الفريق تحول أخيرا للعب برباعي في وسط الملعب.
ولكن في النهاية لم تأت الرياح بما يشتهي الفريق الكتالوني، إذ اختار بروزوفيتش الاتجاه نحو السعودية.
وُلد مارسيلو بروزوفيتش في 16 نوفمبر 1992 في زغرب بكرواتيا، ولم يكن موهبة كروية في نشأته، ولم يتدرج في أندية أوروبية كبرى قبل الاستقرار في محطة "الجوزيبي مياتزا"، كما لم يبزغ نجمه طوال السنوات الماضية، وخاصة أنه أحد الجنود المجهولين في وسط الملعب.
وفي السنوات الأخيرة الماضية، بزغ نجم بروزوفيتش بعدما قدّم مستويات مبهرة للغاية جعلته ينافس أهم نجوم العالم؛ ليصبح حائط الصد الأقوى أمام أي خط دفاع صلب.
وابتكر بروزوفيتش طريقة جديدة للتصدّي للركلات الحرة، عندما قام بإنقاذ مرمى الحارس سمير هاندانوفيتش؛ من هدف محقق عبر ركلة ثابتة سددها لويس سواريز مهاجم برشلونة في اللقاء الذي جمعهما عام 2018، ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وحينها قام اللاعب الكرواتي برمي نفسه أرضاً خلف حائط الصد ليقوم بالتصدّي لتسديدة المهاجم الدولي الأوروغوياني الأرضية المخادعة التي مرت بالفعل من تحت الحائط البشري وكانت باتجاهها نحو المرمى، لكنها اصطدمت ببروزوفيتش وخرجت من فوق العارضة إلى ركلة ركنية.
في أرض الملعب، يتميّز مارسيلو بأنه يجيد أداء الأدوار الهجومية بنفس كفاءة الجانب الدفاعي تقريباً، كما أن تسديداته وتمريراته الطولية وقدرته على المراوغة والاحتفاظ بالكرة تحت ضغط، جعلته بمنزلة الحل السحري لأي فريق في وسط الملعب، بجانب الشراسة التي يتمتع بها اللاعب في الضغط على الخصم واسترجاع الكرة.
وعلى الرغم من مهاراته المتميزة، إلا أن بروزوفيتش تعرّض للظلم في مونديال روسيا 2018، إذ تناسى الجميع مساهماته بسبب وجود ثنائي البارسا والريال جواره "راكيتيتش – مودريتش".
أمّا في كأس العالم قطر 2022، فحقق بروزوفيتش لاعب خط وسط منتخب كرواتيا، رقماً قياسياً، إذ كشفت إحصائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه أكثر اللاعبين قطعاً لأكبر عددٍ من الكيلو مترات في كأس العالم 2022 على الرغم من أنه مدخن.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اللاعب الكرواتي قطع 56.262 كيلومتر في أربع مباريات ليكون الوحيد الذي قطع هذه العدد من الكيلومترات: قطع 12.440 كيلومتر ضد المغرب، وقطع 13.740 كيلومتر ضد كندا وقطع 13.442 كيلومتر ضد بلجيكا ، قبل ان يقطع 16.639 كيلومتر ضد اليابان حيث خاض المباراة بكاملها مع الاشواط الإضافية.
وفي العام الماضي، اُختير بروزوفيتش كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي في شهر أبريل.
وبعيداً عن كرة القدم، تعيش عائلة بروزوفيتش في منزل فخم بمدينة ميلانو بإيطاليا، كما يعرف عنه أنه يهوى قيادة السيارات، وهو ما يتضح من امتلاكه عدداً من السيارات المميزة، ومن أبرز سيارات بروزوفيتش: رولز رويس كولينان، إضافة إلى Mercedes Benz G Class وFerrari.
ويعشق اللاعب الكرواتي العلامة البريطانية رولز رويس التي تحتل صناعة السيارات الفاخرة والأنيقة ذات القوة والأداء المثالي، التي طرحت لعشاق الفخامة والرقي أيقونتها الخاصة رولز رويس كولينان، وهي السيارة التي يمتلكها بروزوفيتش.
كما يمتلك سيارة مرسيدس بنز جي كلاس، التي تتمتع بتصميمها الداخلي والخارجي، مع قدرة استثنائية على الطرق الوعرة كونها سيارة دفع رباعي.
كما لم تخلُ سيارات بروزوفيتش من علامة فيراري، التي تمتاز بالسرعة، فجاءت سيارة Ferrari 488 Spider.