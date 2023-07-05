النصراوي الجديد "بروزوفيتش".. مبتكر الجدار الدفاعي ومالك أسطول السيارات الفارهة

وُلد مارسيلو بروزوفيتش في 16 نوفمبر 1992 في زغرب بكرواتيا، ولم يكن موهبة كروية في نشأته، ولم يتدرج في أندية أوروبية كبرى قبل الاستقرار في محطة "الجوزيبي مياتزا"، كما لم يبزغ نجمه طوال السنوات الماضية، وخاصة أنه أحد الجنود المجهولين في وسط الملعب.