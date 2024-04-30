الاتحاد يكشف عن التقرير الطبي لسداسي الفريق قبل مواجهة الهلال الليلة

كشف نادي الاتحاد عن التقرير الطبي للاعبي الفريق الكروي الأول المصابين، وذلك قبل مواجهة الفريق المصيرية في دور نصف نهائي بطولة كأس الملك أمام الهلال.
وأوضح التقرير أن النجم الفرنسي كريم بنزيما والمدافع مدالله العليان لديهما إصابة بعضلة الساق اليسرى، بينما يعاني المدافع البرازيلي فيليبي لويز من إصابة بالعضلة الخلفية اليسرى، وكذلك مواطنه فابينيو من إصابة بوتر عضلة الفخذ الأمامية اليسرى، في حين يعاني المدافع عمر هوساوي من التهاب في عظمة الساق وحامد الغامدي من إصابة بالعضلة الضامة اليمنى.
وأشار التقرير أن توافر اللاعبين للتدريب والمشاركة يعتمد على تحسن حالتهـم السريرية، اللاعبون حالياً في مرحلة العلاج والتقييم الطبي قبل مشاركتهم مع الفريق.
وبالتالي تأكد عدم مشاركتهم في مواجهة اليوم الثلاثاء، في أول مباريات المربع الذهبي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والمقررة على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.