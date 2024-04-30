الاتحاد يكشف عن التقرير الطبي لسداسي الفريق قبل مواجهة الهلال الليلة

وأوضح التقرير أن النجم الفرنسي كريم بنزيما والمدافع مدالله العليان لديهما إصابة بعضلة الساق اليسرى، بينما يعاني المدافع البرازيلي فيليبي لويز من إصابة بالعضلة الخلفية اليسرى، وكذلك مواطنه فابينيو من إصابة بوتر عضلة الفخذ الأمامية اليسرى، في حين يعاني المدافع عمر هوساوي من التهاب في عظمة الساق وحامد الغامدي من إصابة بالعضلة الضامة اليمنى.