"كريم بنزيما" مهاجم الاتحاد ينافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

ونشرت المجلة الفرنسية، الأربعاء، أسماء المرشحين على الجائزة تباعًا، جاء في مقدمتهم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد من ريال مدريد والذي سبق له الفوز بالجائزة ضمن المرشحين.