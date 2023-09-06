"كريم بنزيما" مهاجم الاتحاد ينافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

دخل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، سباق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول».
ونشرت المجلة الفرنسية، الأربعاء، أسماء المرشحين على الجائزة تباعًا، جاء في مقدمتهم بنزيما المنتقل إلى الاتحاد من ريال مدريد والذي سبق له الفوز بالجائزة ضمن المرشحين.
وضمت القائمة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم والمرشح الأكبر لحصد الجائزة هذا العام، وتعزيز رقمه القياسي، حيث سبق أن نالها 7 مرات.
وظهر أيضًا النرويجي إرلينج هالاند الفائز بثلاثية من الألقاب مع مانشستر سيتي وكذلك تضمنت القائمة أسماء البلجيكي كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وروبن دياز من سيتي والألماني إيلكاي جندوجان والألباني روبرت ليفاندوفسكي ثنائي برشلونة، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.