رسميًّا.. الاتحاد الآسيوي يكشف عن الموعد النهائي وملعب مباراة "الأهلي" و"بيرسبوليس"

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قراره الرسمي بشأن ملعب مباراة الأهلي أمام بيرسبوليس ببطولة دوري أبطال آسيا.
وبحسب ما نشره موقع الاتحاد الآسيوي؛ فإن مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرروا رسميًّا إقامة مباراة النادي الأهلي وبيرسيبوليس الإيراني يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 9 مساءً بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) في جدة.
ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي فريق بيرسبوليس، على ملعب "الجوهرة المشعة" يوم 16 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2024/ 2025؛ ولكن الأمور تأزمت لأن الملعب الذي من المفترض إقامة اللقاء عليه، هو نفس الملعب الذي ستقام عليه مواجهة الاتحاد والوحدة، يوم 15 من نفس الشهر، بمنافسات الدوري السعودي.
ويتسلم الاتحاد الآسيوي أيَّ ملعب قبل المباراة بـ48 ساعة؛ لذا يجب على الأهلي تغيير إحدى المباراتين لملعب آخر؛ مما أدى إلى زيادة الأزمة.
وأكدت العديد من الأخبار المتداولة أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض تغيير الملعب الذي ستقام عليه مباراة الأهلي أمام بيرسبوليس، كما أن رابطة الدوري السعودي أيضًا تتمسك بإقامة لقاء الاتحاد والوحدة على ملعب "الجوهرة المشعة".