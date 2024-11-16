بثنائية "حقوي" و"حاجي".. "الأخضر الشاب" يتغلب على الكونغو الديمقراطية

تغلَّب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين.
وجاء هدفا "الأخضر" عن طريق اللاعب سعد حقوي في الدقيقة الـ3، واللاعب طلال حاجي في الدقيقة الـ28 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: محمود البرية في حراسة المرمى، نواف الغليميش، صالح برناوي، محمد برناوي، منتظر الشقاق، عبدالملك الحربي، فرحة الشمراني، زياد الغامدي، حسين الرقواني، سعد حقوي وطلال حاجي.
ويستأنف "أخضر تحت 20 عامًا" غدًا الأحد تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية مساء الثلاثاء المقبل في المباراة التجريبية الثانية ضمن المعسكر الإعدادي.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025، التي تضم إلى جواره منتخبات (العراق، الأردن وكوريا الشمالية).