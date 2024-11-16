بثنائية "حقوي" و"حاجي".. "الأخضر الشاب" يتغلب على الكونغو الديمقراطية

تغلَّب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين.