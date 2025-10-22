تحضيرًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا.. الأخضر تحت 16 عامًا يدشّن تدريباته في الدمام

قائمة الأخضر

وتضم قائمة المنتخب السعودي المشاركة في البطولة (23) لاعبًا، وهم: مساعد الشمري، خالد الدوسري، عبدالله الماس، عمار ميمني، عبدالرحمن المامي، علي يحيى، نواف الهويري، جواد الهاشم، سلمان القحطاني، مروان اليامي، محمد الدريهم، عبدالله الباتلي، حسن العكروش، خالد شراحيلي، جواد الحبيب، راكان الأزوري، عايض الشاهين، علي المكي، يزن العبدرب النبي، علي عوض، أسامة الملفي، عبدالعزيز بن فارس، فيصل بيومي.