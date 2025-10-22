تحضيرًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا.. الأخضر تحت 16 عامًا يدشّن تدريباته في الدمام

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره المقام في مدينة الدمام، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025، والتي تستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل في الأردن.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، حيث شمل المران تمارين لياقية أعقبها تطبيقات تكتيكية.
قائمة الأخضر
وتضم قائمة المنتخب السعودي المشاركة في البطولة (23) لاعبًا، وهم: مساعد الشمري، خالد الدوسري، عبدالله الماس، عمار ميمني، عبدالرحمن المامي، علي يحيى، نواف الهويري، جواد الهاشم، سلمان القحطاني، مروان اليامي، محمد الدريهم، عبدالله الباتلي، حسن العكروش، خالد شراحيلي، جواد الحبيب، راكان الأزوري، عايض الشاهين، علي المكي، يزن العبدرب النبي، علي عوض، أسامة الملفي، عبدالعزيز بن فارس، فيصل بيومي.
يُذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق، لبنان، والكويت.