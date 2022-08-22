قبل 3 جولات على النهاية.. الزمالك بطلاً للدوري المصري

حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لقب بطولة الدوري المصري للمرة الثانية تواليًا، مستفيدًا من خسارة بيراميدز منافسه المباشر أمام فيوتشر بهدف دون مقابل، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري.
حصد الزمالك لقب البطولة الثانية تواليًا قبل 3 جولات على النهاية، وقبل 24 ساعة من مواجهة الاتحاد السكندري في المرحلة 32.
وبالخسارة أمام فيوتشر توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 68، وفي حال فوزه في مباراتيه المتبقيتين لا يلحق بالزمالك الذي يملك 75 نقطة، وتنتظره 3 مباريات.
ورفع فيوتشر رصيده إلى 53 نقطة لينفرد بالمركز الرابع.