قبل 3 جولات على النهاية.. الزمالك بطلاً للدوري المصري

حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لقب بطولة الدوري المصري للمرة الثانية تواليًا، مستفيدًا من خسارة بيراميدز منافسه المباشر أمام فيوتشر بهدف دون مقابل، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري.