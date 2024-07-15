صدارة سعودية في سباق لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وتمكن الفريق الماليزي Selangor Red Giants من تحقيق لقب ثالث بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد تفوُّقه على فريق Falcons AP.Bren (السعودية والفلبين) بنتيجة 4-3 في المباراة النهائية للعبة Mobile Legends: Bang Bang، التي أقيمت على Amazon أرينا، وحضرها آلاف المشجعين، وشاهدها أكثر من مليونَي شخص افتراضيًّا، وهو الرقم الأعلى في منافسات الحدث العالمي حتى الآن، وحصل على 1000 نقطة وضعته في المركز الثاني في جدول الترتيب العام مناصفة مع الفريق الكوري T1، الذي حصل على عدد النقاط نفسه بعد فوزه بلقب بطولة League of Legends.