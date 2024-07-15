صدارة سعودية في سباق لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

اختُتمت منافسات الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية أمس الاثنين، التي شهدت إقامة 3 بطولات في ألعاب شهيرة، هي: Mobile Legend: Bang Bang و Free Fire و Dota 2 Riyadh Masters وسط حضور جماهيري غفير في SEF أرينا لجميع البطولات، إضافة إلى ملايين المشاهدات خلف الشاشات من مختلف أنحاء العالم.
وحسم الفريق السعودي لقب بطولتي Mobile Legend: Bang Bang و Free Fire بالأمس، على أن يحسم لقب بطولة Dota 2 Riyadh Masters مع نهاية منافسات الأسبوع الثالث.
وتفوق الفريق السعودي Team Falcons على 18 فريقًا ضمن منافسات لعبة Free Fire بتسجيله 106 نقاط؛ وبذلك أصبح أول فريق ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينجح في تحقيق لقب بطولتين مختلفتين من أصل 4 بطولات أقيمت حتى الآن؛ وهو ما يضعه في صدارة ترتيب سباق لقب أكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بمجموع 2600 نقطة.
وتمكن الفريق الماليزي Selangor Red Giants من تحقيق لقب ثالث بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد تفوُّقه على فريق Falcons AP.Bren (السعودية والفلبين) بنتيجة 4-3 في المباراة النهائية للعبة Mobile Legends: Bang Bang، التي أقيمت على Amazon أرينا، وحضرها آلاف المشجعين، وشاهدها أكثر من مليونَي شخص افتراضيًّا، وهو الرقم الأعلى في منافسات الحدث العالمي حتى الآن، وحصل على 1000 نقطة وضعته في المركز الثاني في جدول الترتيب العام مناصفة مع الفريق الكوري T1، الذي حصل على عدد النقاط نفسه بعد فوزه بلقب بطولة League of Legends.
ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام فريق FNATIC البريطاني برصيد 660 نقطة، حصل عليها من نتائجه في بطولتَي Call of Duty: Warzone و League of Legends، في حين يتشارك الفريق الإندونيسي EVOS Devine والفريق الصيني Top Esports المركز الرابع برصيد 600 نقطة. ويأتي في المركز الخامس فريق Team Liquid بفارق 50 نقطة.
من جانبه، عبّر فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، عن سعادته بمشاهدة فريق سعودي يتصدر ترتيب بطولة الحدث التاريخي؛ كون ذلك لحظة فخر في رحلة القطاع في السعودية، ودليلاً على أن الأندية السعودية يمكنها منافسة أفضل الأندية.
وأشار إلى أن إنجازاتهم الحالية هي مصدر إلهام، ليس فقط للاعبين السعوديين الشباب، بل للجيل القادم من اللاعبين في جميع أنحاء العالم.
وتنطلق منافسات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم الثلاثاء، وتقام فيها مواجهات المرحلة الإقصائية لبطولة Dota 2 Riyadh Masters في Qiddiya أرينا، على أن تبدأ منافسات بطولة Counter Strike 2 يوم الخميس الموافق 18 يوليو في Amazon أرينا.
كما تفتتح منافسات بطولة PUBG Mobile على خشبة stc أرينا في اليوم التالي.