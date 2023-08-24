عرض سعودي لضم البلجيكي أكسل فيتسل لاعب أتلتيكو مدريد

كشف موقع "Archy Sport" عن تقديم أحد الأندية السعودية لعرض جذاب للتعاقد مع البلجيكي أكسل فيتسل، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال الموسم الجديد.
وقال الموقع وفقًا لصحيفة "ماركا": إن أكسل فيتسل يمكن أن يواصل مسيرته الكروية في المملكة العربية السعودية؛ فقد تلقى اللاعب عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية، يمكنه أن يقنع قادة أتلتيكو مدريد بالتخلي عن لاعبهم.
وأفاد الموقع بأن لاعب خط الوسط يرى أيضًا أن العرض المقدم من السعودية جذاب للغاية، ولن يعارض الرحيل، واللعب في الدوري السعودي.
وانضم أكسل فيتسل البالغ من العمر 34 عامًا، لأتليتيكو مدريد في 2022، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، كما يشارك المنتخب البلجيكي منذ 2008.
وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: ستاندارد لييج، بنفيكا، زينيت سانت بطرسبرغ، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 5 ملايين يورو.