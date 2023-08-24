عرض سعودي لضم البلجيكي أكسل فيتسل لاعب أتلتيكو مدريد

وقال الموقع وفقًا لصحيفة "ماركا": إن أكسل فيتسل يمكن أن يواصل مسيرته الكروية في المملكة العربية السعودية؛ فقد تلقى اللاعب عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية، يمكنه أن يقنع قادة أتلتيكو مدريد بالتخلي عن لاعبهم.