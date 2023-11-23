للمرة الأولى .. برنامج جدة التاريخية "وجهة ثقافية رسمية" لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023

حصل برنامج جدة التاريخية على حقوق الرعاية، بوصفه وجهة ثقافية رسمية وداعمًا رئيسًا لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™️، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، وتقام في مدينة جدة في الفترة من 12 - 22 ديسمبر 2023، بمشاركة عدد من الأندية العالمية.
وتأتي رعاية البطولة في إطار سعي البرنامج إلى إلقاء الضوء على منطقة جدة التاريخية، المسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بوصفها وجهة عالمية للمهتمين بالتراث والثقافة، وإبراز ما تتسم به من عمارة تقليدية مميزة، ومواقع تاريخية عريقة، وسمات فريدة، وما يقام بها من فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تشمل مهرجانات الفنون والمعارض والموسيقية والتراثية، وما تتمتع به من إمكانات اقتصادية كبيرة، في تعزيز الهوية المحلية، وتعميق التواصل الثقافي العالمي، إذ سيتابع الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم الحدث الرياضي الكبير.
وسيكشف برنامج جدة التاريخية في القريب عن عدد من الفعاليات، التي ستنظم في منطقة البلد خلال فترة البطولة.