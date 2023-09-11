رئيس "بشكتاش" التركي: حاولنا التعاقد مع "تاليسكا " ولكن النصر لم يرغب في تركه

وتابع أحمد نور سيبي:" عندما أردنا ضم تاليسكا رد مسؤولو النصر: "نحن لا نفكر في الاستغناء عنه"، لذلك لم يكن مناسباً بعد ذلك أن نلتقي به دون إذن فريقه".