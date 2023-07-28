الزمالك المصري يمطر شباكَ الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة

أمطر فريقُ الزمالك المصري شباكَ نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الملك فهد" بمدينة الطائف، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة.
بادر سيف الدين الجزيري لافتتاح أهداف المباراة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من عرضية أحمد سيد زيزو، ليطلق على إثرها قذيفة صاروخية عجز الحارس بشير سعيد عن التصدي لها، لتعانق الشباك معلنة عن أول أهداف الزمالك في الدقيقة 26.
وأضاف النجم أحمد سيد زيزو ثانيَ أهداف الزمالك قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول من اللقاء، حينما تلقّى تمريرة سحرية من قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" ليسدد كرة ذكيّة استقرّت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفريق التونسي.
ومطلع الشوط الثاني، بالتحديد في الدقيقة 55، عزّز سيد محمد نيمار تقدم الفريق المصري بالهدف الثالث، مستغلًّا تمريرة على طبق من ذهب قدّمها له سيف الدين الجزيري، لم يتوان في إيداعها الشباك.
وعاد ذات اللاعب ليدوّن هدفه الشخصي الثاني، والرابع لفريق الزمالك، وذلك في الدقيقة 64 من زمن المباراة، بصورة طبق الأصل عن الهدف الثالث؛ حينما حول عرضية أحمد أبو الفتوح لداخل المرمى.
وسيلتقي في وقت لاحق من مساء اليوم ضمن ذات المجموعة، النصرُ السعودي وشقيقُه الشباب، على ذات الملعب.