الزمالك المصري يمطر شباكَ الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة

أمطر فريقُ الزمالك المصري شباكَ نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الملك فهد" بمدينة الطائف، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي، في الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، في الطائف وأبها والباحة.