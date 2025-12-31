249 ميدالية في عام واحد.. دعم القيادة يصعد بالرياضة السعودية للعالمية

سجّل القطاع الأولمبي والبارالمبي السعودي إنجازات رياضية لافتة خلال عام 2025، تُوّج خلالها الرياضيون السعوديون بـ249 ميدالية متنوعة، في تأكيد جديد على أثر الدعم السخي الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله –، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، ومتابعة مستمرة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
شهد عام 2025 إطلاق استراتيجيات ومبادرات رياضية ترتبط برؤية طويلة المدى تنتهي في 2032، وتهدف إلى رفع علم المملكة في أكبر المحافل الرياضية العالمية، مع التركيز على بناء منظومة رياضية متكاملة تعزز من حضور السعودية على خارطة الرياضة الدولية.
وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، احتضنت الرياض دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي السادسة، التي اعتُبرت الأنجح منذ انطلاقها عام 2005، فيما جسّد سمو ولي العهد اهتمامه بالرياضة من خلال استقبال أبرز الشخصيات الرياضية، وتشريفه عدداً من الفعاليات الكبرى، من بينها بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ومهرجان ولي العهد للهجن.
عززت المملكة حضورها الإداري الدولي بتعيينات وانتخابات عدة، من أبرزها انضمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لصندوق اللاجئين الدولي، وعضوية الأمير خالد بن سلطان في مجلس رياضة المحركات، بالإضافة إلى مناصب قيادية أخرى نالها سعوديون في اتحادات دولية.
شهد عام 2025 حصد 249 ميدالية، منها 60 ذهبية و76 فضية و113 برونزية، في أربع دورات رياضية كبرى، هي: الخليجية، الإسلامية، والآسيوية (للشباب والشتوية)، وتميزت بمشاركة أولى في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، وبتحقيق أول ميدالية نسائية سعودية في الدورات الآسيوية عبر اللاعبة تالا المزروع.
وفي إنجاز لافت، حقق المنتخب البارالمبي السعودي 43 ميدالية في دورة "دبي 2025"، وهو أعلى حصاد بتاريخ مشاركاته، فيما توّجت الرياضيات السعوديات بـ10 ميداليات في دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في أعلى رقم يُسجَّل بدورة واحدة.
أطلقت اللجنة الأولمبية والبارالمبية عدة مبادرات، أبرزها تحدي "أحرق عليهم"، الذي نجح بمشاركة 140 مدينة ومحافظة، كما وقّعت اتفاقيات رعاية نوعية، وأطلقت الزي الرسمي الجديد لـ"فريق السعودية".
تلك الإنجازات تمثل ثمرة منظومة وطنية متكاملة تقودها القيادة، وتدعمها رؤية طموحة، ورجال ونساء قدّموا أنفسهم سفراء للرياضة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.