249 ميدالية في عام واحد.. دعم القيادة يصعد بالرياضة السعودية للعالمية

سجّل القطاع الأولمبي والبارالمبي السعودي إنجازات رياضية لافتة خلال عام 2025، تُوّج خلالها الرياضيون السعوديون بـ249 ميدالية متنوعة، في تأكيد جديد على أثر الدعم السخي الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله –، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، ومتابعة مستمرة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.