رياضة
"إيفان راكيتيتش" لاعب وسط إشبيلية في طريقه للانضمام إلى الشباب
يخضع للكشف الطبي نهاية الأسبوع ومن المتوقع قدومه إلى السعودية قريبًا
اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، من الانضمام لصفوف نادي الشباب، بالميركاتو الشتوي الجاري.
ووفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"؛ فإن راكيتيتش أبلغ مسؤولي إشبيلية وزملاءه بأنه على وشك الرحيل، بعد موافقته رسميًّا على الانتقال للشباب بالدوري السعودي.
وشدد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، على أن الصفقة اقتربت من الإعلان الرسمي؛ إذ سيخضع اللاعب الكرواتي للكشف الطبي نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع السفر إلى السعودية يوم الاثنين.
وانضم إيفان راكيتيتش البالغ من العمر 35 عامًا لصفوف إشبيلية الإسباني في سبتمبر 2021 قادمًا من برشلونة، ولعب سابقًا للمنتخب الكرواتي في الفترة من 2007 وحتى 2019.
ويحتل الشباب المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، وبفارق 35 نقطة عن الهلال المتصدر.