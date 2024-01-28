"إيفان راكيتيتش" لاعب وسط إشبيلية في طريقه للانضمام إلى الشباب

وانضم إيفان راكيتيتش البالغ من العمر 35 عامًا لصفوف إشبيلية الإسباني في سبتمبر 2021 قادمًا من برشلونة، ولعب سابقًا للمنتخب الكرواتي في الفترة من 2007 وحتى 2019.