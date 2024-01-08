رالي داكار السعودية 2024: السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة السيارات من الإسباني "كارلوس ساينز"

تواصلت اليوم الاثنين منافسات رالي داكار السعودية 2024 بنسخته الخامسة، من خلال المرحلة الثالثة، التي كانت ماراثونية من الدوادمي إلى السلامية، لمسافة 733 كلم، منها 438 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
وتمكَّن السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" من خطف صدارة الترتيب العام لفئة السيارات، على الرغم من وصوله ثالثًا في هذه المرحلة، بفارق دقيقة و9 ثوانٍ عن البرازيلي لوكاس مورايس سائق فريق "تويوتا غازو"، الذي حقق الزمن الأسرع في فئة السيارات، مبتعدًا بـ9 ثوانٍ عن السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق "أودي" صاحب المركز الثاني.
وحجز الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي" المركز الثاني في الترتيب العام خلف الراجحي، بفارق 29 ثانية فقط. أما ماتياس إكستروم فقد حل ثالثًا في الترتيب، بفارق 8 دقائق و26 ثانية عن المتصدر، فيما جاء لوكاس مورايس رابعًا، يليه حامل اللقب القطري ناصر العطية في المركز الخامس، ومن خلفهم بيترهانسيل سادسًا.
وفي فئة الدراجات النارية حسم الأرجنتيني كيفن بينافيديس دراج فريق "ريد بل كي تي إم" المركز الأول، بعد توقيع عقوبة على عدد من السائقين؛ لتجاوزهم السرعات المحددة في بعض المناطق محددة السرعة، فيما جاء الأمريكي ريكي برابك دراج "مونستر إنرجي هوندا" ثانيًا، إلى جانب زميله الفرنسي أدريان فان بيفيرين الثالث.
وحافظ البتسواني روس برانش دراج فريق "هيرو" على صدارة الترتيب العام في هذه الفئة، بفارق 3 دقائق و11 ثانية أمام صاحب المركز الثاني التشيلي ناتشو كارنيخو دراج "مونستر إنرجي هوندا"، فيما حل ريكي برابك في المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و8 ثوانٍ عن المتصدر.
وفي فئة الدراجات النارية رباعية العجلات استطاع أليكسندر جيرو دراج "ياماها" خطف المركز الأول في هذه المرحلة، فيما جاء الأرجنتيني مانويل أندوخار دراج فريق "دراجون رالي" ثانيًا بفارق 18 ثانية، وحسم السلوفاكي يوراج فارجا المرتبة الثالثة، الذي صعد إلى صدارة الترتيب العام للفئة، بفارق دقيقة واحدة و21 ثانية عن أندوخار الثاني، فيما تراجع البرازيلي مارسيلو ميديروس إلى المركز الثالث بفارق نحو 15 دقيقة.
ونجح الأمريكي ميتشل غوتري سائق فريق "تأوروس" في إيقاف سلسلة انتصارات البولندي إريك غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا" في فئة المركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر"، الذي حل ثانيًا في هذه الجولة، بفارق دقيقة و9 ثوانٍ، فيما جاء زميله ميشال غوكزال ثالثًا؛ ليواصل إريك غوكزال تدوين اسمه في مقدمة الترتيب العام، يليه ميشال غوكزال، ومن خلفهم الأمريكي غوتري ثالثًا.
وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري حقق السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق "إم إم بي" أول انتصاراته في رالي داكار، بعد وصوله أولاً، بفارق 4 دقائق أمام البرتغالي جواو فيريرا سائق "كان إم"، وتبعه في المركز الثالث الإسباني جيرارد فاريس سائق "ساوث ريسينغ" بأقل من دقيقة و20 ثانية، إلا أن فاريس لا يزال متصدرًا الترتيب العام، بفارق ربع ساعة عن زميلته سارة برايس، فيما صعد السويسري جيروم دي ساديلير سائق "إم إم بي" إلى المرتبة الثالثة، وارتقى السعودي ياسر بن سعيدان إلى المرتبة السادسة في الترتيب العام.
واستطاع التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق "إنستافوركس لوبرايس براغا" خطف أفضلية هذه المرحلة في فئة الشاحنات، بفارق 4 دقائق و15 ثانية أمام التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق "إم بي تكنولوجي"، تلاه الهولندي فان كاسترين ثالثًا بفارق 16 دقيقة و10 ثوانٍ.
وتمكَّن لوبرايس من تصدُّر الترتيب العام لفئة الشاحنات، بفارق 3 دقائق و15 ثانية عن فان كاسترين، الذي تراجع للمرتبة الثانية، فيما حافظ مارتن ماسيك على المركز الثالث.
وتُستكمل غدًا الثلاثاء منافسات المرحلة الرابعة، التي ستكون من السلامية إلى الهفوف، بمسافة تبلغ 631 كلم، منها 299 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.