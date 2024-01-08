رالي داكار السعودية 2024: السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة السيارات من الإسباني "كارلوس ساينز"

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري حقق السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق "إم إم بي" أول انتصاراته في رالي داكار، بعد وصوله أولاً، بفارق 4 دقائق أمام البرتغالي جواو فيريرا سائق "كان إم"، وتبعه في المركز الثالث الإسباني جيرارد فاريس سائق "ساوث ريسينغ" بأقل من دقيقة و20 ثانية، إلا أن فاريس لا يزال متصدرًا الترتيب العام، بفارق ربع ساعة عن زميلته سارة برايس، فيما صعد السويسري جيروم دي ساديلير سائق "إم إم بي" إلى المرتبة الثالثة، وارتقى السعودي ياسر بن سعيدان إلى المرتبة السادسة في الترتيب العام.