في التصنيف العالمي لشهر سبتمبر لـ"فيفا": تراجع الأخضر 3 مراكز

ولم تتغيّر المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، على الصعيد العالمي؛ حيث حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على الصدارة، وخلفه المنتخب الفرنسي، فيما جاء المنتخب البرازيلي ثالثًا، في الوقت الذي لا يزال فيه المنتخب الألماني بعيدًا عن المراكز العشرة الأولى، وتراجع مركزًا ليحتلّ الخامس عشر، بعد أداء مخيب للآمال في المباريات الدولية الأخيرة.