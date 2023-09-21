في التصنيف العالمي لشهر سبتمبر لـ"فيفا": تراجع الأخضر 3 مراكز

شهد التصنيفُ العالمي لشهر سبتمبر الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمنتخبات، اليوم الخميس؛ تراجعَ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3 مراكز.
وجاء الأخضر السعودي في المركز 57، بعد أن كان يحتلّ المرتبة 54 في التصنيف الأخير، كما حلّ خامسًا على الصعيدين الآسيوي والعربي.
وتراجع المنتخب السعودي في التصنيف العالمي، بعد خسارته أمام كوستاريكا "1-3"، وكوريا الجنوبية "0-1" في مباراتين تجريبيتين خلال المعسكر الذي نظم منتصف الشهر الجاري في نيوكاسل الإنجليزية ضمن استعدادات الأخضر لكأس أمم آسيا 2023 في قطر.
ولم تتغيّر المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، على الصعيد العالمي؛ حيث حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم على الصدارة، وخلفه المنتخب الفرنسي، فيما جاء المنتخب البرازيلي ثالثًا، في الوقت الذي لا يزال فيه المنتخب الألماني بعيدًا عن المراكز العشرة الأولى، وتراجع مركزًا ليحتلّ الخامس عشر، بعد أداء مخيب للآمال في المباريات الدولية الأخيرة.