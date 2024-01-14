في قمة "كلاسيكو العالم" بالرياض.. الريال يثأر من برشلونة ويحصد لقب السوبر الإسباني

ثأر ريال مدريد من هزيمته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي؛ وذلك بتغلُّبه عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض.