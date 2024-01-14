في قمة "كلاسيكو العالم" بالرياض.. الريال يثأر من برشلونة ويحصد لقب السوبر الإسباني

ثأر ريال مدريد من هزيمته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي؛ وذلك بتغلُّبه عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على كأس السوبر الإسباني في المباراة النهائية بفوز ريال مدريد4/ 1.
أهداف المباراة سجلها في شوط المباراة الأول فينيسيوس جونيور "هاتريك"، في الدقائق الـ"7" والـ"10" والـ"39"، فيما سجل لبرشلونة ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ"33".
وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب رودريغو في إضافة الهدف الرابع للريال في الدقيقة الـ64.
وكان اللاعب أراوخو نجم برشلونة قد حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ72.
يُذكر أن بطولة السوبر الإسباني أُقيمت في الرياض أربعة مواسم، وحقق ريال مدريد اللقب في الموسمَين الأول والثاني قبل أن يحقق اللقب برشلونة الموسم الماضي، ثم ريال مدريد الموسم الحالي.