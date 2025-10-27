عبر بوابة التعاون.. الخليج يتأهل إلى دور الثمانية من كأس الملك

تأهل فريق الخليج الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس الملك عقب تغلّبه على ضيفه التعاون بركلات الترجيح (5-3)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025/26.
منح المهاجم جوشوا كينغ التقدم مبكرًا لأصحاب الضيافة، مستغلًا سوء تفاهم بين المدافع وليد الأحمد والحارس، ليخطف الكرة من بينهما ويضعها في الشباك الخالية بعد مرور 8 دقائق على الانطلاقة.
ونجح التعاون في تعديل النتيجة عبر مهاجمه روجر مارتينيز، من مجهود فردي مميز، تلاعب خلاله بمدافعي الخليج قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرّت في الشباك عند الدقيقة 25.
وخلال مجريات الشوط الثاني من المباراة، تبادل الفريقان المحاولات الهجومية دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى لحسم بطاقة التأهل، لتأتي صافرة الحكم معلنة نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل 1-1، ويتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين.
وعجز الفريقان عن هزّ الشباك على مدار الشوطين الإضافيين، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ30 دقيقة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في نهاية المطاف لفريق الخليج.