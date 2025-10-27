عبر بوابة التعاون.. الخليج يتأهل إلى دور الثمانية من كأس الملك

تأهل فريق الخليج الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس الملك عقب تغلّبه على ضيفه التعاون بركلات الترجيح (5-3)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025/26.