توافُر الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس السوبر السعودي.. تعرَّف على الأسعار

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي 2024، التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 13- 17 أغسطس الجاري، بحسب ما ذكره حساب البطولة.
ونشر حساب كأس السوبر السعودي عبر منصة (إكس) تدوينة، جاء فيها: "الفرصة لا تزال متاحة.. الدفعة الأخيرة من تذاكر نصف نهائي السوبر في أبها".
وكان اتحاد القدم قد حدد أسعار التذاكر المتاحة للمستخدمين في ست فئات، هي:
"30، 100، 200، 500، 1000، 1500 ريال" للبطولة التي تشارك فيها أندية (الهلال، النصر، الأهلي والتعاون).
ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بـن عبدالعزيـز الرياضيـة في أبها مباريات البطولة. وستُقام المباراة الأولى من الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء 13 أغسطس عند الساعة الـ7:15 مساء، وتجمع الهلال "بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري روشن للمحترفين" مع الأهلي "ثالث دوري روشن للمحترفين".
وستُقام المباراة الثانية من الـدور نصف النهائي يوم الأربعاء 14 أغسطس عند الساعة الـ7:15 مساء، وتجمع النصر "وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيف بطل دوري روشن للمحترفين" مع التعاون "رابع دوري روشن للمحترفين".
وستُقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس عند الساعة الـ7:15 مساء بين الفائزَيْن من مباراتَيْ الدور نصف النهائي.
الجدير ذكره أن الدفعة الأخيرة من تذاكر البطولة متوافرة عبر منصة "وي بوك" الإلكترونية.