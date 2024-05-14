تستمر لمدة 5 أيام .. الرياض تستضيف بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة"

تستضيف مدينة الرياض في الـ22 من مايو الجاري, بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة (كحيلة) في قاعة ذي أرينا للمعارض والمؤتمرات, وتستمر لمدة 5 أيام, تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
وتعد البطولة فرصة لاستعراض مواهب وقدرات أفضل الخيول العربية الأصيلة في المملكة والمنطقة حيث يتنافس أكثر من 100 مالك خيل و (250 ) رأس خيل على ألقاب البطولات المرموقة في مختلف فئات البطولة بما في ذلك بطولة كحيلة للخيل المصرية وبطولة كحيلة لجمال الخيل العربية الأصيلة وبطولة الخيل سعودية الأصل والمنشأ.
وستتضمن البطولة مجموعة من الفعاليّات المميزة التي ستثري تجربة الحضور حيث ستشمل مزاد الخيول الذي يوفر فرصة لاقتناء الخيول ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى الفرق الشعبية التي ستزيد من حيوية الفعاليّة، كما سيتاح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة التسوق والترفيه في منطقة المطاعم والمعرض المصاحب، الذي سيوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والفعاليّات الترفيهية, كما يعد الحدث فرصة للتواصل والتفاعل بين عشاق الخيل ولتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تربية وتدريب الخيول العربية الأصيلة مما يجعلها فرصة لجميع محبي هذا الموروث الفريد.