تستمر لمدة 5 أيام .. الرياض تستضيف بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة"

وستتضمن البطولة مجموعة من الفعاليّات المميزة التي ستثري تجربة الحضور حيث ستشمل مزاد الخيول الذي يوفر فرصة لاقتناء الخيول ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى الفرق الشعبية التي ستزيد من حيوية الفعاليّة، كما سيتاح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة التسوق والترفيه في منطقة المطاعم والمعرض المصاحب، الذي سيوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والفعاليّات الترفيهية, كما يعد الحدث فرصة للتواصل والتفاعل بين عشاق الخيل ولتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تربية وتدريب الخيول العربية الأصيلة مما يجعلها فرصة لجميع محبي هذا الموروث الفريد.