جدة احتضنت صراع فتيات التايكوندو.. والبطلة العالمية دنيا جاهزة لأولمبياد باريس

أقفلت البطلة العالمية دنيا أبو طالب ملف تجهيزها خلال المعسكر المكثف الذي أقيم في تونس استعداداً لأولمبياد باريس 2024 بعد أن تشرفت بحمل العلم السعودي في حفل افتتاح الأولمبياد وستنطلق منافسات التايكوندو في اليوم السابع من أغسطس الجاري حيث ستشارك دنيا في وزن -49 كجم.