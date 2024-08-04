جدة احتضنت صراع فتيات التايكوندو.. والبطلة العالمية دنيا جاهزة لأولمبياد باريس

أقفلت البطلة العالمية دنيا أبو طالب ملف تجهيزها خلال المعسكر المكثف الذي أقيم في تونس استعداداً لأولمبياد باريس 2024 بعد أن تشرفت بحمل العلم السعودي في حفل افتتاح الأولمبياد وستنطلق منافسات التايكوندو في اليوم السابع من أغسطس الجاري حيث ستشارك دنيا في وزن -49 كجم.
وعلى صعيد منتخبنا للشاب يواصل أيضاً بتونس استعداداته لخوض غمار بطولة العالم للشباب التي ستقام في أكتوبر المقبل، بمتابعة من رئيس الاتحاد العميد شداد العمري.
وفي المنافسات المحلية أقام الاتحاد السعودي للتايكوندو بطولة المملكة المفتوحة للفراشات والفتيات بمشاركة (109) لاعبات يمثلون (15) فريق من الهيئات والأكاديميات الرياضية والتي اختتمت أمس في الصالة الخضراء بجدة حيث حقق كأس بطولة المملكة المفتوحة للفراشات مركز قوة قلب وحل نادي النخبة بلس في المركز الثاني وأكاديمية أبوف آند بييوند ثالثاً ومركز الأسد جيم رابعاً.
وفي منافسات الفتيات حقق لقبها مركز الأسد جيم ومركز قوة قلب ثانياً ومركز الريم ثالثاً ونادي التحالف رابعاً، ساهم في إدارة المنافسات أعضاء لجنة المسابقات من العنصر النسائي وهن الحكمات منى العلي وهتوف العقيل ونجود العرابي ومنار الشمراني وشهد الحربي كما أدار المنافسات تحكيمياً الحكمات سحر مؤمنه ومرام مطر وصفاء النعماني ونجود إمام وغالية غالي وريم البيشي واسرار احيد ولجين باتياه وشهد العسيري، ويهدف الاتحاد من ذلك لصقل مهاراتهن فنياً وتنظيمياً خلال المنافسات النسائية.