للمرة الـ 36.. ريال مدريد يحتفل مع جماهيره بلقب الدوري

بعد تحقيقه لقب الدوري الإسباني، احتفل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بالتتويج باللقب بين جماهيره، الأحد، متلقيًا استقبالًا حكوميًا رسميًا، وطاف شوارع العاصمة بواسطة حافلة تحمل اللاعبين وكأس البطولة.