التعادل السلبي يحسم مواجهة المغرب وعُمان في كأس العرب 2025

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط، مقتربًا من التأهل إلى الدور المقبل، فيما حصد منتخب عُمان أول نقطة له في البطولة، ليحافظ على آماله في المنافسة.