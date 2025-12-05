التعادل السلبي يحسم مواجهة المغرب وعُمان في كأس العرب 2025

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة المنتخب المغربي ونظيره العُماني، مساء اليوم الجمعة، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة في قطر.
وفشل كلا المنتخبين في هز الشباك على مدار شوطي اللقاء، رغم تعدد الفرص، في مباراة اتسمت بالندية وإهدار الفرص من الطرفين.
وشهدت الدقيقة 53 من الشوط الثاني أبرز لحظات اللقاء، عندما تلقى قائد المنتخب المغربي عبدالرزاق حمدالله بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخل عنيف بالحذاء ضد الشقصي مدافع عُمان، الذي تعرض لإصابة قوية في الجبهة استدعت التدخل الطبي.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط، مقتربًا من التأهل إلى الدور المقبل، فيما حصد منتخب عُمان أول نقطة له في البطولة، ليحافظ على آماله في المنافسة.
وتتواصل منافسات المجموعة الثانية بلقاء لاحق يجمع بين المنتخب السعودي ومنتخب جزر القمر على استاد البيت في مدينة الخور.
ومن المقرر أن تُقام مباريات الجولة الثالثة والحاسمة من المجموعة، بمواجهة السعودية أمام المغرب، وعُمان ضد جزر القمر.