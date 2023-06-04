تقارير: الاتحاد يتوصل لاتفاق مع بنزيما.. والإعلان خلال هذا الأسبوع

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لضمه إلى صفوف الفريق الكروي الأول بعد رحيله رسمياً عن ريال مدريد الإسباني.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن إدارة الاتحاد توصلت إلى اتفاق يقضي بانضمام أفضل لاعب في العالم في عام 2022 للنادي الفائز بلقب مسابقة دوري روشن للمحترفين بعقد يمتد لموسمين.
وأوضحت قناة الإخبارية أن رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي توجها في وقت سابق للعاصمة الإسبانية مدريد من أجل إتمام انتقال كريم بنزيما للنادي في صفقة قياسية.
وقالت صحيفة "آس" (AS) إن بنزيمة توصل إلى اتفاق للانتقال إلى نادي الاتحاد وتوقيع عقد يمتد عامين سيحصل خلالهما على مبلغ 200 مليون يورو معفاة من الضرائب.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في نادي الاتحاد قوله إن مفاوضات متقدمة تجرى بين النادي واللاعب ولم تتبق سوى بعض التفاصيل لحسم الصفقة بشكل رسمي، موضحة أن العقد سيمتد موسمين.
من جانبه أكد فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات أن فريق الاتحاد في صدد الإعلان عن التوقيع الرسمي مع المهاجم الفرنسي الأسبوع المقبل مع احتمالية الإعلان عن ذلك الأربعاء القادم، في حال سار كل شيء على ما يرام.
وأعلن نادي ريال مدريد اليوم الأحد توصله إلى اتفاق يقضي برحيل اللاعب كريم بنزيما عن صفوف الفريق في ختام منافسات موسم 2023/2022.
وكان الدولي الفرنسي قد انضم للنادي الإسباني بعمر 21 عاماً في 2009، وقد حقق مع الفريق عددًا كبيرًا من الإنجازات على الصعيد الفردي والجماعي، حيث خاض مع الفريق 647 مباراة سجل خلالها 353 هدفاً، ليحتل المركز الثاني على سلم ترتيب هدافي نادي ريال مدريد على مر التاريخ.
كما توج المهاجم الفرنسي برفقة ريال مدريد بـ 25 لقباً، أبرزها: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني وكأس الملك.