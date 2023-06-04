تقارير: الاتحاد يتوصل لاتفاق مع بنزيما.. والإعلان خلال هذا الأسبوع

وكان الدولي الفرنسي قد انضم للنادي الإسباني بعمر 21 عاماً في 2009، وقد حقق مع الفريق عددًا كبيرًا من الإنجازات على الصعيد الفردي والجماعي، حيث خاض مع الفريق 647 مباراة سجل خلالها 353 هدفاً، ليحتل المركز الثاني على سلم ترتيب هدافي نادي ريال مدريد على مر التاريخ.