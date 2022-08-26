ناشئو أخضر اليد يتصدّرون مجموعتهم آسيويًّا بفوزهم على اليابان

تصدّر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مجموعته الثانية في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، المؤهلة لبطولة العالم "كرواتيا 2023م"، والمقامة منافساتها في العاصمة البحرينية "المنامة"، بعد تغلُّبه على منافسه المنتخب الياباني بنتيجة "31-28"، ومحافظته على حصد العلامة الكاملة بواقع 10 نقاط، وذلك في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات.