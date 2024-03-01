الاتحاد السعودي يطلق الهويةَ الرسمية لملف استضافة كأس العالم 2034 تحت شعار "معًا ننمو"

ويأتي إطلاق الحملة بعد حوالي شهرين من تنظيم المملكة الناجح لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في شهر ديسمبر 2023م، والتي شهدت حضورًا جماهيريًّا يقارب ربع مليون مشجع ومشجعة، ونجحت المملكة في تحقيق نهضة كبيرة في مختلف جوانب كرة القدم للرجال والسيدات، على حد سواء، منذ عام 2021م؛ حيث ارتفع عدد مراكز التدريب الإقليمية حوالي 3 أضعاف، لتصل إلى 17 مركزًا في الوقت الحالي، بالتوازي مع زيادة عدد برامج اكتشاف المواهب، بواقع أربعة أضعاف لتصل إلى 19 برنامجًا، وزيادة عدد إجمالي المنتخبات الوطنية من 9 إلى 17 منتخبًا؛ حيث يطمح الاتحاد السعودي لكرة القدم لتشكيل منتخبات في جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى زيادة عدد المدربين من 2,300 إلى أكثر من 6,200 مدرب ومدربة، في الوقت الذي جسّدت فيه المملكة خلال الست سنوات الماضية، مكانتها كموطن عالمي للرياضة باستضافتها لأكثر من 100 حدث رياضي دولي ضمن 40 رياضة مختلفة، كما أبرمت شراكات كروية مع أكثر من 100 دولة في مختلف أنحاء العالم.